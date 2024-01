Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 21,46 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 21,46 EUR. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,46 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 992 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,64 EUR. Dieser Wert wurde am 21.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 28,00 EUR.

Die Kontron-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

