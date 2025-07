Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag gefragt

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 28,64 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 28,64 EUR zu. Die Kontron-Aktie legte bis auf 28,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,54 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.745 Stück gehandelt.

Bei 28,98 EUR markierte der Titel am 28.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 1,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 47,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,796 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 06.05.2025. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 385,45 Mio. EUR – ein Plus von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,92 EUR je Aktie aus.

