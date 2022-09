Kontron Aktie News: SDAX Aktie Kontron am Freitagmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Kontron 14,50 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 14,46 EUR zu. Bei 14,48 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,24 EUR. Bisher wurden heute 9.125 Kontron-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 36,69 Prozent zulegen. Bei 11,22 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 28,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 25,60 EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Kontron am 03.11.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 10.11.2023.

