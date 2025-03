Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagmittag auf grünem Terrain

Kontron im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 22,50 EUR zu.

Das Papier von Kontron konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 22,50 EUR. Kurzfristig markierte die Kontron-Aktie bei 22,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,78 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 147.148 Aktien.

Bei 26,16 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 16,27 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 15,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,743 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Am 27.03.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,72 Prozent auf 477,14 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 365,02 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kontron-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Kontron.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Mittag

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich

Kontron-Aktie dennoch im Sinkflug: Dividende erhöht