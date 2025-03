Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 22,14 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 22,14 EUR zu. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,64 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 21,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 241.544 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 26,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 15,37 Prozent niedriger. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,743 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Kontron gewährte am 27.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 477,14 Mio. EUR – ein Plus von 30,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 365,02 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,86 EUR je Kontron-Aktie.

