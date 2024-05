Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 21,70 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 21,70 EUR. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 21,44 EUR. Mit einem Wert von 21,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 34.434 Kontron-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,32 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2024. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 7,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,14 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,692 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,63 EUR je Kontron-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 03.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,26 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 356,11 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 28,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Kontron am 07.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,53 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

