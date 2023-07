Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron legt am Montagnachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Kontron zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 19,51 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 19,51 EUR. Die Kontron-Aktie legte bis auf 19,59 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 19,29 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 44.371 Kontron-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 20,08 EUR. 2,92 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,93 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 27,25 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Kontron am 03.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

