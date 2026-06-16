Kontron: Edge AI als neuer Kurstreiber?

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Kontron positioniert sich mit Intel-Technologie früh im Zukunftsmarkt Edge AI. Auch charttechnisch hat sich die Lage zuletzt aufgehellt – nun rückt eine wichtige Marke in den Fokus.

Kontron baut seine Aktivitäten im Bereich Edge AI mit neuen Intel-basierten Embedded-Produkten aus. Die neue Core-Ultra-Plattform (Panther Lake) soll KI-Anwendungen direkt in Maschinen, Geräten oder Industrieanlagen leistungsfähiger, kompakter und kostengünstiger machen.

Die Meldung unterstreicht damit vor allem das mittelfristige Wachstumspotenzial von Kontron in einem strategisch wichtigen Zukunftsmarkt. Konkrete Aufträge oder Umsatzbeiträge werden zwar nicht genannt (die Markteinführung soll im dritten Quartal erfolgen), doch die frühe Positionierung mit Intel-Technologie könnte dem Unternehmen in wachstumsstarken Feldern wie Robotik, Automatisierung, Verteidigung und kritischer Infrastruktur Vorteile verschaffen.

Auch die Aktie zeigt wieder Stärke. Seit dem Jahrestief im März hat sich der Titel spürbar erholt und einen kurzfristigen Aufwärtstrend herausgebildet. Dabei wurde der Abwärtstrend im Jahreschart bereits nach oben verlassen. Kurse oberhalb von 24 Euro würden dieses Signal bestätigen und könnten den Raum für einen Angriff auf das Allzeithoch aus dem letzten Jahr öffnen.

Die Meldung des Unternehmens finden Sie hier: zum Artikel

GESCO lockt hingegen mit einer niedrigen Bewertung. Zusätzlich könnte nun die Aussicht auf eine Beruhigung der Lage am Golf bei dem konjunktursensiblen Wert für einen Schub sorgen: zum Artikel

Eine sehr steile Entwicklung hat zuletzt die Matador-Aktie vollzogen und damit vom SpaceX-IPO profitiert. Nun stellt sich die Frage, wie es weitergeht: zum Artikel

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Erstellung am 16.6.26 um 8:32 Uhr.

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