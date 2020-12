Nokia bestätigt Ziele und nennt Details zur Strategie - Nokia-Aktie freundlich

Unmittelbar konzentriert sich der Mobilfunkkonzern darauf, im Geschäft mit dem Mobilfunkstandard 5G Marktführer zu werden. Die entsprechende Konzernsparte Mobile Networks werde im nächsten Jahr lediglich ein in etwa ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften, doch längerfristig sei eine erhebliche Margenverbesserung zu erwarten, erklärte Nokia . Aus vergleichbaren Ergebnissen sind Wertminderungen, Restrukturierungskosten und andere Sonderposten herausgerechnet.

Die Sparte Network Infrastructure werde sich auf die Bausteine und wesentlichen Lösungen für kritische Netzwerke konzentrieren. Hier plant Nokia für 2021 mit einer vergleichbaren operativen Marge im hohen einstelligen Bereich, die sich längerfristig aber schrittweise verbessern soll.

Die Sparte Cloud and Network Services werden Kunden den Übergang zu Cloud-nativen Software- und As-a-Service-Geschäftsmodellen erleichtern. Sie soll 2021 eine vergleichbare operative Marge im mittleren einstelligen Bereich und längerfristig eine deutliche Verbesserung liefern, so Nokia.

Nokia Technologies werde wie bisher Patente und Lizenzen von Nokia monetarisieren und 2021 eine leichte Verbesserung des vergleichbaren Betriebsergebnisses und längerfristig eine stabile Performance liefern, heißt es weiter.

Im Bereich Corporate rechnet Nokia auf vergleichbarer Basis für 2021 mit rund 200 Millionen Euro Verlust.

Für das in Kürze endende Geschäftsjahr 2020 hat Nokia ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,23 Euro, plus oder minus 0,03 Euro, und eine bereinigte operative Marge von 9,0 Prozent, plus oder minus 1 Prozentpunkt, in Aussicht gestellt.

Für das Jahr 2021 peilt Nokia eine bereinigte operative Marge zwischen 7 und 10 Prozent an.

Die Nokia-Aktie gewinnt am Mittwoch an der finnischen Börse zeitweise 0,41 Prozent auf 3,345 Euro hinzu.

