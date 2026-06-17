Canopy Growth überrascht mit kräftigem Margensprung - Aktie wird belohnt

Konzern legt Zahlen vor

07.08.26 14:54 Uhr

Canopy Growth meldet für das erste Geschäftsquartal 2027 ein Umsatzplus von 13 Prozent und einen deutlich kleineren Verlust.

• Das Unternehmen präsentiert eine neue Markenidentität und setzt auf die weitere Integration von MTL Cannabis, um zukünftiges Wachstum und Margenverbesserungen zu fördern.

• Alle Geschäftsbereiche, insbesondere das Cannabis-Segment und die Vaporizer-Sparte Storz & Bickel, wachsen und tragen zum positiven Ergebnis bei, während die Profitabilität durch Kostensenkungen steigt.

• Canopy Growth verzeichnet im ersten Quartal 2027 ein Umsatzwachstum von 13 %, eine deutliche Reduzierung des Nettoverlusts um 68 % und eine Verbesserung der Bruttomarge auf 31 %.

Wachstum zieht sich durch alle Geschäftsbereiche des Cannabis-Konzerns

Bruttomarge verbessert sich spürbar, Verlust je Aktie schrumpft fast vollständig

Konzern präsentiert neben den Zahlen auch eine überarbeitete Markenidentität

Werbung

Canopy Growth ist gut ins neue Geschäftsjahr gestartet: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Konzernnettoumsatz um 13 Prozent auf 81,2 Millionen kanadische Dollar. Der Nettoverlust ging im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich zurück, gleichzeitig verbesserte sich die Bruttomarge. Es handelt sich um die ersten vollständigen Quartalszahlen, seit die Übernahme von MTL Cannabis Corp. abgeschlossen wurde.

Alle Geschäftsbereiche wachsen

Das Cannabis-Segment blieb der wichtigste Wachstumstreiber und legte um 14 Prozent auf 65,1 Millionen kanadische Dollar zu. Besonders kräftig entwickelte sich das medizinische Cannabis-Geschäft in Kanada, das um 22 Prozent auf 25,8 Millionen kanadische Dollar zulegte - getragen von mehr versicherten Kunden und der MTL-Übernahme. Gebremst wurde dieser Zuwachs allerdings durch eine Kürzung der Erstattungsquote von Veterans Affairs Canada für medizinisches Cannabis. Im Freizeit-Cannabis-Geschäft in Kanada ging es um 10 Prozent auf 29,7 Millionen kanadische Dollar nach oben, und auch die internationalen Cannabis-Märkte wuchsen um 10 Prozent auf 9,6 Millionen kanadische Dollar, angetrieben vor allem von Polen.

Cannabis-Aktien boomen: Jetzt in den Cannabis-Aktien-Index investieren! (Anzeige)

Werbung

Auch die Vaporizer-Sparte Storz & Bickel steuerte ein Plus bei: Der Umsatz kletterte um 6 Prozent auf 16,1 Millionen kanadische Dollar. Canopy Growth führt das auf eine im Vorjahr erfolgte Sortimentserweiterung sowie höhere Verkäufe in Nicht-Kernmärkten zurück. Im kanadischen Freizeit-Cannabis-Markt insgesamt verbesserte sich das Unternehmen auf Rang 6 und belegt in den Kategorien Premium-Blüten, infundierte Pre-Rolls sowie Öle und Softgels jeweils einen Platz unter den Top 2.

Vorbörslich notiert die Canopy-Growth-Aktie an der NASDAQ 3,08 Prozent höher bei 0,9609 US-Dollar. Am kanadischen Aktienmarkt wird noch nicht gehandelt.

Margen verbessern sich, Verlust geht deutlich zurück

Auch bei der Profitabilität tut sich einiges: Die bereinigte Bruttomarge stieg von 25 auf 31 Prozent, die ausgewiesene Bruttomarge legte von 25 auf 27 Prozent zu. Dabei wurden Bestandsbewertungseffekte aus der MTL-Übernahme in Höhe von 2,6 Millionen kanadischen Dollar herausgerechnet. Noch deutlicher fiel der Sprung bei Storz & Bickel aus, wo sich die Bruttomarge von 29 auf 48 Prozent verbesserte - möglich wurde das durch Kostensenkungen zum Ende des Geschäftsjahres 2026 sowie eine Erstattung bestimmter US-Zölle. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten stiegen zwar um 6 Prozent, was Canopy Growth mit der Integration von MTL Cannabis begründet, dies wurde aber teilweise durch Personalabbau und weitere Einsparungen ausgeglichen.

Werbung

Beim Verlust zeigt sich der größte Fortschritt: Der Nettoverlust schrumpfte um 68 Prozent von 44,9 Millionen auf 14,6 Millionen kanadische Dollar, der Verlust je Aktie sank von 0,24 auf 0,03 kanadische Dollar. Auch der bereinigte EBITDA-Verlust verbesserte sich deutlich, und zwar um 59 Prozent auf 3,2 Millionen kanadische Dollar von zuvor 7,9 Millionen kanadischen Dollar. Gegen den Trend weitete sich dagegen der freie Mittelabfluss aus, von 11,6 auf 25,7 Millionen kanadische Dollar - das Unternehmen erklärt dies mit einem höheren operativen Cash-Verbrauch infolge von Zeiteffekten im Working Capital. Zum 30. Juni 2026 verfügte Canopy Growth über liquide Mittel von 336,6 Millionen kanadischen Dollar, nach 364,7 Millionen kanadischen Dollar im Vorquartal, bei einer Gesamtverschuldung von rund 240 Millionen kanadischen Dollar.

Canopy Growth-Aktie: Management setzt auf MTL-Integration und neue Marke

CEO Luc Mongeau zeigte sich zufrieden mit dem Start ins neue Geschäftsjahr: Man habe im ersten Quartal in jedem Geschäftsbereich durch solide operative Umsetzung Nettoumsatzwachstum erzielt und verfolge in allen Endmärkten klare Strategien für weiteres Wachstum. CFO Tom Stewart ergänzte, die Fortschritte bei Bruttomarge und bereinigtem EBITDA seien bereits sichtbar; er rechne mit weiteren Verbesserungen, sobald die Integration von MTL Cannabis abgeschlossen sei - insbesondere in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2027. Parallel zu den Zahlen stellte Canopy Growth eine überarbeitete Markenidentität vor, die die Weiterentwicklung zu einem modernen, verbraucherorientierten Cannabis-Unternehmen unterstreichen soll.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Canopy Growth-Aktie im Blick? Bei finanzen.net zero handeln Sie ab 0 Euro Ordergebühr.