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Konzerngewinn

HOCHTIEF-Aktie etwas höher: Milliarden-Deal perfekt - Baukonzern holt Thiess komplett zurück

01.07.26 13:06 Uhr
HOCHTIEF-Aktie steigt leicht: Was der Thiess-Vollerwerb für Anleger bedeutet | finanzen.net

Die australische HOCHTIEF-Tochter CIMIC hat den Bergbaudienstleister Thiess Group Holdings wieder komplett übernommen.

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HOCHTIEF AG
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CIMIC habe Thiess-Aktien für 1,18 Milliarden australische Dollar von Fonds erworben, die von Elliott Advisors beraten werden und damit alle noch ausstehenden Anteilsscheine. Dies dürfte "einen leicht positiven Effekt" auf den operativen Konzerngewinn von HOCHTIEF 2026 haben, teilte der Baukonzern mit Sitz in Essen mit.

Thiess gehört damit wieder vollständig zu CIMIC und damit mittelbar auch zu HOCHTIEF. CIMIC hatte vor fünf Jahren die Hälfte der Thiess-Anteile an Elliott Advisors veräußert, allerdings wurde damals eine bis Ende 2026 laufende Rückverkaufsoption vereinbart, die zum Teil bereits ausgeübt worden ist.

Im XETRA-Handel notiert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 0,39 Prozent fester bei 509 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

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