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Konzernstrategie

BP-Aktie zieht an: Konzern kündigt Strategie-Update unter neuer Chefin an

BP-Aktie zieht an: Konzern kündigt Strategie-Update unter neuer Chefin an

BP will im Dezember die aktualisierte Konzernstrategie vorstellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
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Damit erhält die neue Vorstandsvorsitzende Meg O'Neill erstmals Gelegenheit, Investoren ihre Vorstellungen für den britischen Energiekonzern darzulegen.

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Wie BP am Dienstag mitteilte, will der Konzern am 15. Dezember in New York über seine Strategie und seinen Ausblick informieren. O'Neill führt BP seit April und hat bislang die Stärkung der Bilanz zur Priorität gemacht. Zudem hat sie daran gearbeitet, Portfolio und Unternehmensstruktur zu vereinfachen.

Höhere Öl- und Gaspreise sowie Veräußerungen haben dazu beigetragen, die Nettoverschuldung zu senken. BP teilte am Dienstag mit, der Konzern erwarte zum Ende des dritten Quartals eine Nettoverschuldung zwischen 13,5 Milliarden und 14,5 Milliarden Dollar, nach 22,3 Milliarden Dollar zum Ende des zweiten Quartals. Bisher hatte das Unternehmen eine Nettoverschuldung von 14 Milliarden bis 18 Milliarden Dollar bis Ende 2027 angestrebt.

Im Londoner Handel zeigt sich die BP-Aktie zeitweise 1,05 Prozent stärker bei 5,94 Pfund.

Von Adam Whittaker

DOW JONES

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Jeff Whyte / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.10.26 BP Buy UBS AG
28.09.26 BP Buy UBS AG
24.09.26 BP Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.

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