Milliardendeal: Shell verkauft US-Raffinerie an PBF Energy

Der Energiekonzern Shell hat seine Raffinerie im kalifornischen Martinez für 1,2 Milliarden US-Dollar an PBF Energy verkauft. Teil der Transaktion ist die fortgesetzte Lieferung von Ölprodukten der Raffinerie an das Markenkraftstoffgeschäft von Shell, das der Konzern behalten hat, wie Royal Dutch Shell plc mitteilte. Der Verkauf erfolgt im Zuge der Konzernstrategie, etwa die Hälfte seiner Raffinerien weltweit zu verkaufen. In den vergangenen Jahren haben neue Raffinerien in Ländern wie Indien und China zu einem Überangebot an weltweiten Raffineriekapazitäten geführt, was die Gewinne belastete.

DJG/DJN/sha

Dow Jones Newswires

Bildquellen: ksl / Shutterstock.com