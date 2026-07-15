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Konzernstruktur

BP-Aktie kaum verändert: Tankstellen- und E-Ladegeschäft in Österreich vor Verkauf

BP-Aktie kaum verändert: Tankstellen- und E-Ladegeschäft in Österreich vor Verkauf

BP trennt sich von seinem Tankstellen- und E-Ladegeschäft in Österreich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
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Wie der Ölkonzern mitteilte, verkauft er 250 Tankstellen der Eigenmarke, von denen 115 im Eigentum des Unternehmens sind und im Franchise-Modell betrieben werden, sowie das Ladeangebot für Elektrofahrzeuge und das mit BP Österreich verbundene Flottengeschäft. Käufer ist die Volenergy AG, die zur Schweizer Volare Group AG gehört. Finanzielle Details nannte BP nicht.

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"Wir konzentrieren unsere Investitionen auf die Assets und Märkte, in denen BP besonders wettbewerbsfähig ist und den größten Mehrwert für Kundinnen und Kunden schaffen kann", sagte Richard Harding, der bei BP für das Downstream-Geschäft zuständig ist. Das Luftfahrtgeschäft in Österreich und Castrol sind nicht Teil der Verkaufsvereinbarung.

BP hat sich in den vergangenen Jahren von Tankstellennetzen in mehreren Ländern getrennt, so in den Niederlanden (2025), der Türkei (2024) und der Schweiz (2022). Im März wurde eine Vereinbarung zum Verkauf der Raffinerie in Gelsenkirchen geschlossen. Im Dezember hatte BP angekündigt, einen Anteil von 65 Prozent an seinem Schmierstoffgeschäft Castrol für 8 Milliarden US-Dollar an Stonepeak zu verkaufen.

BP strebt eine Vereinfachung der Konzernstruktur und einen Schuldenabbau an. Bis Ende 2027 wird eine Nettoverschuldung von 14 bis 18 Milliarden US-Dollar angepeilt. Dabei helfen soll ein Programm zum Verkauf von Unternehmensteilen im Volumen von 20 Milliarden Dollar.

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Nach Abschluss der Transaktion in Österreich, der für Ende des Jahres erwartet wird, werden die dortigen Tankstellenstandorte auf Grundlage einer Markenlizenzvereinbarung weiterhin unter der Marke BP betrieben.

Die BP-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 0,08 Prozent höher bei 5,18 Pfund.

DJG/DJN/mgo/sha

DOW JONES

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com, M DOGAN / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
15.07.26 BP Buy UBS AG
15.07.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.26 BP Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.