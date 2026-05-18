BASF-Aktie gibt ab: Fixkosten sollen bis 2029 drastisch sinken
BASF nimmt im Zuge des vor knapp zwei Jahren angestoßenen Konzernumbaus nun die Fixkosten in den Fokus.
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Bis 2029 sollen Netto-Einsparungen im Kerngeschäft von bis zu 20 Prozent gegenüber dem Jahr 2024 erreicht werden, wie der Chemieriese aus Ludwigshafen mitteilte. Dazu seien Transformationsprojekte geplant, die alle Kerngeschäfte des Konzerns, dessen Service-Einheiten und die Konzernzentrale umfassten. Das Programm "CoreShift" werde von Julia Raquet geleitet. Die Managerin sei direkt Konzernchef Markus Kamieth unterstellt.
Kamieth hatte in der ersten Phase der "Winning Ways"-Strategie eine Herauslösung von Geschäften außerhalb des Kernbereichs in Angriff genommen, darunter das Lack- und das Agrargeschäft. Diese seien nahezu abgeschlossen, hieß es.
Die BASF-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,63 Prozent tiefer bei 51,97 Euro.
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Bildquellen: BASF SE