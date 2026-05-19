Konzernumbau

BASF nimmt im Zuge des vor knapp zwei Jahren angestoßenen Konzernumbaus nun die Fixkosten in den Fokus. Darüber hinaus BASF wird das Silikategeschäft an die PQ Corp mit Sitz im US-Bundesstaat Pennsylvania verkauft.

Bis 2029 sollen Netto-Einsparungen im Kerngeschäft von bis zu 20 Prozent gegenüber dem Jahr 2024 erreicht werden, wie der Chemieriese aus Ludwigshafen mitteilte. Dazu seien Transformationsprojekte geplant, die alle Kerngeschäfte des Konzerns, dessen Service-Einheiten und die Konzernzentrale umfassten. Das Programm "CoreShift" werde von Julia Raquet geleitet. Die Managerin sei direkt Konzernchef Markus Kamieth unterstellt.

Wer­bung Wer­bung

Kamieth hatte in der ersten Phase der "Winning Ways"-Strategie eine Herauslösung von Geschäften außerhalb des Kernbereichs in Angriff genommen, darunter das Lack- und das Agrargeschäft. Diese seien nahezu abgeschlossen, hieß es.

BASF verkauft Silikategeschäft an US-Firma PQ

BASF verkauft sein Silikategeschäft und die damit verbundenen Unternehmensteile am Standort Düsseldorf-Holthausen an die PQ Corp mit Sitz im US-Bundesstaat Pennsylvania. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte der Chemiekonzern mit. Das US-Unternehmen wolle das Geschäft fortführen und weiterentwickeln. Umgesetzt werden dürfte der Verkauf in der zweiten Jahreshälfte. Angaben zu finanziellen Details wurden nicht gemacht. Bei BASF wurde das Geschäft als Teil des Bereichs Care Chemicals geführt.

Die BASF-Aktie notierte via XETRA letztlich 2,29 Prozent tiefer bei 51,10 Euro.

DOW JONES