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Konzernumbau

Gerresheimer-Aktie unter Druck: Centor-Verkauf abgeschlossen

Gerresheimer-Aktie unter Druck: Centor-Verkauf abgeschlossen

Gerresheimer treibt den angekündigten Konzernumbau voran und hat den Verkauf des US-Geschäfts Centor an Apax Partners abgeschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
28.64 EUR 0.58 EUR 2.07 %
Charts | News | Analysen

Gerresheimer hat einen wichtigen Schritt bei seinem Schuldenabbau gemacht. Wie der Hersteller von Pharma-Verpackungen und Injektionssystemen mitteilte, hat er den Verkauf des US-Geschäfts Centor und damit eine von zwei geplanten Transaktionen abgeschlossen. Der Vollzug der Trennung von der Sparte Primary Packaging Plastics soll im ersten Halbjahr 2027 erfolgen.

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Gerresheimer hatte Ende Juli den Verkauf der beiden Unternehmensbereiche an Apax Partners angekündigt. Der Kaufpreis basiert auf einem Unternehmenswert der Bereiche von 1,5 Milliarden Euro, wovon etwa die Hälfte auf Centor entfällt. Der Erlös aus dieser ersten Transaktion soll in den Schuldenabbau fließen. Die Verkäufe sind außerdem Teil eines Portfolio-Umbaus.

Gerresheimer fokussiert sich auf Primärverpackungen und Drug Delivery

"Die neue Gerresheimer wird noch stärker auf hochwertige Primärverpackungen und Drug-Delivery-Systeme fokussiert sein", sagte Vorstandsmitglied Achim Schalk. "Diese beiden Geschäftsfelder zeichnen sich durch attraktive Wachstumsperspektiven, hohe regulatorische Eintrittsbarrieren und langfristige Kundenbeziehungen aus."

Gerresheimer-Aktie unter Druck

Die Gerresheimer-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 3,35 Prozent auf 27,97 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
28.08.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.

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