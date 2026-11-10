DAX 26.267 +1,7%ESt50 6.290 +1,9%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,85 +0,3%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.524 -0,7%Euro 1,1234 +0,1%Öl 91,4 -1,3%Gold 4.114 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Konzernumbau

Henkel-Aktie behauptet sich: Höhere Kosten belasten, doch Jahresziele stehen

Henkel-Aktie behauptet sich: Höhere Kosten belasten, doch Jahresziele stehen

Der Konsumgüterhersteller Henkel rechnet im laufenden Jahr mit höheren Kosten für Material und Konzernumbau.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
83.80 EUR 0.14 EUR 0.17 %
Charts | News | Analysen

Die Preise von direkt benötigten Materialien dürften im Gesamtjahr um rund zehn Prozent steigen, teilte der DAX-Konzern mit seinen endgültigen Quartalszahlen am Dienstag in Düsseldorf mit. Bisher hatte Henkel-Vorstandschef Carsten Knobel mit einem Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet. Zudem dürften die Restrukturierungskosten nach seiner Einschätzung mit 200 bis 250 Millionen Euro höher ausfallen als bisher gedacht. Bisher hatte er 150 bis 200 Millionen Euro im Auge.

Werbung

Zugleich bestätigte das Unternehmen seine Ende Oktober angepassten Jahresziele. So soll der Umsatz im laufenden Jahr auf vergleichbarer Basis um drei bis vier Prozent steigen, und die bereinigte Umsatzrendite soll rund 15 Prozent erreichen.

Vorbörslich gewinnen die Henkel Vorzugsaktien via Tradegate zeitweise 0,24 Prozent auf 84,18 Euro.

/stw/stk

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Bildquellen: Henkel AG

Aktuelle Henkel vz. Aktie News

Werbung

Henkel vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.11.26 Henkel vz Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Henkel vz Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Henkel vz Neutral UBS AG
29.10.26 Henkel vz Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Henkel vz Underweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.