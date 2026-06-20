Konzernumbau?

Tesla und SpaceX vor Mega-Fusion? Analyst bringt Musk-Imperium ins Spiel und hebt Kursziel an

22.06.26 07:48 Uhr

Jefferies hat das Kursziel für Tesla erhöht, bleibt aber bei seiner neutralen Einstufung. Analyst Philippe Houchois sieht strategische Vorteile in einer möglichen Fusion mit SpaceX.

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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 350 auf 375 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Traditionelle Bewertungsmaßstäbe blieben irrelevant, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Er würde eine Verschmelzung mit der jüngst an die Börse gegangen SpaceX - der anderen Firma von Elon Musk - begrüßen. Dafür sprächen zueinander passende Geschäftsvorhaben sowie der Wunsch von Musk, weiter die Kontrolle zu behalten./rob/ag/zb Wer­bung Wer­bung Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 14:45 NEW YORK (dpa-AFX Broker)

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Bildquellen: Scott Olson/Getty Images