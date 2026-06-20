Tesla und SpaceX vor Mega-Fusion? Analyst bringt Musk-Imperium ins Spiel und hebt Kursziel an
Jefferies hat das Kursziel für Tesla erhöht, bleibt aber bei seiner neutralen Einstufung. Analyst Philippe Houchois sieht strategische Vorteile in einer möglichen Fusion mit SpaceX.
Werte in diesem Artikel
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 350 auf 375 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Traditionelle Bewertungsmaßstäbe blieben irrelevant, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Er würde eine Verschmelzung mit der jüngst an die Börse gegangen SpaceX - der anderen Firma von Elon Musk - begrüßen. Dafür sprächen zueinander passende Geschäftsvorhaben sowie der Wunsch von Musk, weiter die Kontrolle zu behalten./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 14:45
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Übrigens: SpaceX und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf SpaceX
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SpaceX
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere SpaceX News
Bildquellen: Scott Olson/Getty Images