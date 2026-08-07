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Kooperation

Amazon-Aktie im Plus: AWS und Novo Nordisk starten KI-Zentrum

Amazon-Aktie im Plus: AWS und Novo Nordisk starten KI-Zentrum

Novo Nordisk kooperiert bei der Entdeckung neuer Medikamente unter Einsatz von künstlicher Intelligenz mit Amazon Web Services (AWS).

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In einer Einrichtung von Novo Nordisk in London wurde mit AWS ein KI-Innovationszentrum eingerichtet, wie der für das Abnehmmittel Wegovy bekannte dänische Pharmakonzern mitteilte.

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Das Zentrum wird Ingenieure und Wissenschaftler beider Unternehmen beherbergen und AWS-KI-Technologie mit den Daten und Erkenntnissen von Novo Nordisk kombinieren, um die Zeit bis zur Markteinführung neuer Medikamente zu verkürzen, heißt es in der Mitteillung.

Novo Nordisk kann dabei Dienste wie Amazon Bio Discovery und Amazon Bedrock nutzen, um Wirkstoffziele zu identifizieren, neue Therapien schneller zu entwickeln und klinische Studien zu strukturieren.

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Mehrere andere Pharmaunternehmen haben entsprechende Kooperationen geschlossen - sowohl mit großen KI-Anbietern als auch mit kleineren KI-Start-ups, um so die einzelnen Phasen der Arzneimittel-Entdeckung und -Entwicklung zu beschleunigen.

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Anfang 2026 hatte Novo Nordisk bereits angekündigt, mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI zusammenzuarbeiten, um die Medikamentenentwicklung zu beschleunigen. Bristol Myers Squibb ging unterdessen eine Vereinbarung mit Anthropic ein, um deren KI Claude den eigenen mehr als 30.000 Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen.

Die Amazon-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 0,45 Prozent höher bei 275,71 US-Dollar, während Novo Nordisk-Titel in Dänemark 0,56 Prozent auf 303,40 US-Dollar abgeben.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Bildquellen: Ioan Panaite / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

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03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.