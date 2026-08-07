Amazon-Aktie knapp im Minus: AWS und Novo Nordisk starten KI-Zentrum

Kooperation

10.08.26 15:17 Uhr

Novo Nordisk kooperiert bei der Entdeckung neuer Medikamente unter Einsatz von künstlicher Intelligenz mit Amazon Web Services (AWS).

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In einer Einrichtung von Novo Nordisk in London wurde mit AWS ein KI-Innovationszentrum eingerichtet, wie der für das Abnehmmittel Wegovy bekannte dänische Pharmakonzern mitteilte.

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Das Zentrum wird Ingenieure und Wissenschaftler beider Unternehmen beherbergen und AWS-KI-Technologie mit den Daten und Erkenntnissen von Novo Nordisk kombinieren, um die Zeit bis zur Markteinführung neuer Medikamente zu verkürzen, heißt es in der Mitteillung.

Novo Nordisk kann dabei Dienste wie Amazon Bio Discovery und Amazon Bedrock nutzen, um Wirkstoffziele zu identifizieren, neue Therapien schneller zu entwickeln und klinische Studien zu strukturieren.

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Mehrere andere Pharmaunternehmen haben entsprechende Kooperationen geschlossen - sowohl mit großen KI-Anbietern als auch mit kleineren KI-Start-ups, um so die einzelnen Phasen der Arzneimittel-Entdeckung und -Entwicklung zu beschleunigen.

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Anfang 2026 hatte Novo Nordisk bereits angekündigt, mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI zusammenzuarbeiten, um die Medikamentenentwicklung zu beschleunigen. Bristol Myers Squibb ging unterdessen eine Vereinbarung mit Anthropic ein, um deren KI Claude den eigenen mehr als 30.000 Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen.

Die Amazon-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,17 Prozent tiefer bei 274,00 US-Dollar, während Novo Nordisk-Titel in Dänemark 0,75 Prozent auf 302,80 DKK abgeben.

Von Adria Calatayud

DOW JONES