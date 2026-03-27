Kooperation ausgeweitet

Stellantis und Palantir setzen ihre Zusammenarbeit fort und wollen den Einsatz von Daten und KI weiter ausbauen. An der Börse fällt die Reaktion auf die Ankündigung unterschiedlich aus.

• Partnerschaft zwischen Stellantis und Palantir verlängert

• Fokus auf Datenplattform und KI-Integration

• Aktien reagieren nur moderat



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Der Automobilkonzern Stellantis und der Software-Spezialist Palantir Technologies setzen ihre seit 2016 bestehende Partnerschaft fort. Wie beide Unternehmen im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt gaben, wurde die Zusammenarbeit um weitere fünf Jahre verlängert. Ziel der erweiterten Kooperation ist es, die Industrialisierung und die sichere Nutzung von Daten sowie künstlicher Intelligenz im gesamten Konzern weiter voranzutreiben.

Ausbau der digitalen Infrastruktur

Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Stellantis die Nutzung der Datenplattform Palantir Foundry deutlich ausweiten. Zusätzlich ist geplant, die neue "Palantir Artificial Intelligence Platform" (AIP) in ausgewählten Geschäftsbereichen und Regionen einzuführen. Während Foundry eine zentrale Umgebung für die Verwaltung und Operationalisierung von Daten bietet, ermöglicht AIP die kontrollierte Integration von KI-Funktionen in bestehende Arbeitsabläufe. Die Kombination beider Systeme soll die Teams bei Stellantis dabei unterstützen, bisher fragmentierte Datensätze zusammenzuführen und so die Transparenz innerhalb des Unternehmens zu erhöhen.

Effizienzsteigerung in komplexen Abläufen

Durch die vertiefte technologische Vernetzung strebt Stellantis eine beschleunigte Entscheidungsfindung innerhalb seiner komplexen industriellen Abläufe an. Die Software-Lösungen von Palantir greifen dabei in verschiedene Kernbereiche des Automobilherstellers ein, um betriebliche Prozesse effizienter zu gestalten. Die Fortführung der Allianz unterstreicht das Bestreben beider Partner, datengestützte Erkenntnisse als festen Bestandteil der Unternehmenskultur und der operativen Strategie von Stellantis zu verankern.

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Diskussionen um Palantir gehen weiter

Ungeachtet der erweiterten Zusammenarbeit mit der Opel-Mutter und der zunehmenden technologischen Expansion bleibt Palantir Technologies im Zentrum öffentlicher und politischer Debatten. Kritiker äußern insbesondere im Hinblick auf den Datenschutz und die Bürgerrechte Bedenken, da die Software des Unternehmens massiv zur Analyse sensibler Datensätze eingesetzt wird. Während Befürworter die Effizienzsteigerung bei der Verbrechensbekämpfung und in komplexen industriellen Lieferketten betonen, warnen Skeptiker vor einer zunehmenden Überwachung und der mangelnden Transparenz darüber, wie die Algorithmen des US-Unternehmens zu ihren Ergebnissen gelangen. Diese Kontroversen begleiten Palantir bereits seit der Firmengründung und führen dazu, dass Partnerschaften mit dem Konzern - insbesondere im öffentlichen Sektor oder bei der Verarbeitung großer Nutzerdatenmengen - oft unter besonderer Beobachtung stehen.

Aktien reagieren uneins

Die Palantir-Aktie zeigt sich im Handel an der NASDAQ 0,52 Prozent tiefer bei 142,32 US-Dollar, während Stellantis-Titel an der NYSE ein Plus von 2,03 Prozent auf 6,85 US-Dollar zeigen.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Evelyn Schmal, Julia Walter, Redaktion finanzen.net