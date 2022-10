BASF-Aktie stärker: BASF und Hannong Chemicals schließen sich zu Gemeinschaftsunternehmen zusammen

Das DAX -Unternehmen kündigte die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der südkoreanischen Hannong Chemicals an, an dem die BASF SE mit 51 Prozent beteiligt sein wird. Nach Erteilung der entsprechenden Genehmigungen soll die BASF Hannong Chemicals Solutions Co., Ltd., die ihren Sitz am Standort Daejuk in Korea haben wird, im ersten Quartal 2023 gegründet werden.

"Mit dem geplanten Joint Venture erweitern wir unsere Möglichkeiten, den asiatischen Markt mit nichtionischen Tensiden zu bedienen", sagte Ralph Schweens, bei BASF Chef von Care Chemicals, laut Mitteilung. " Wir können damit unsere Position als zuverlässiger Partner in der Region weiter stärken."

Nichtionische Tenside kommen unter anderem in Produkten für die Haushaltsreinigung, Körperpflege, industrielle und institutionelle Reinigung sowie in industriellen Anwendungen zum Einsatz.

BASF-Aktien steigen via XETRA zeitweise um 0,86 Prozent auf 42,28 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: BASF, BASF SE