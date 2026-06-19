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Kooperation

Bayer setzt auf KI: Neue Forschungsallianz sorgt für Aufmerksamkeit - Aktie fester

22.06.26 17:50 Uhr
KI-Offensive bei Bayer: Kooperation in der Wirkstoffentwicklung startet - Aktie in Grün | finanzen.net

Bayer arbeitet im Bereich der KI-gestützten Wirkstoffforschung mit Iambic Therapeutics zusammen.

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Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er mit dem US-Unternehmen eine Forschungskooperation vereinbart. Im Rahmen dieser Kooperation sollen mit Hilfe der KI-basierten Plattform des Partners Angriffspunkte und differenzierte Moleküle identifiziert werden. Iambic erhält eine Vorauszahlung sowie Meilenstein- und Lizenzgebühren in nicht genannter Höhe.

"Durch die Kooperation mit Iambic bündeln wir komplementäre Fähigkeiten, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu beschleunigen und die Entscheidungsfindung entlang der gesamten F&E-Wertschöpfungskette zu verbessern", sagte Juergen Eckhardt, Leiter Business Development & Licensing bei Bayer Pharmaceuticals.

Am Montag notierte die Bayer-Aktie im XETRA-Handel letztlich 0,56 Prozent höher bei 38,05 Euro.

DJG/mgo/sha

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Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock, Lukassek / Shutterstock.com

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