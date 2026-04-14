Kooperation erweitert

Broadcom und Meta verlängern ihre strategische Zusammenarbeit und schaffen damit eine wichtige Grundlage für Fortschritte bei der Entwicklung leistungsfähiger KI-Chips.

• Broadcom und Meta verlängern Partnerschaft

• Broadcom liefert maßgeschneiderte KI-Chips an Meta

• Mehrere Generationen von MITA-Chips geplant



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Die weltweite Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz verändert die Kräfteverhältnisse in der Halbleiterindustrie nachhaltig. Während bislang vor allem Grafikkartenhersteller wie NVIDIA im Zentrum des Booms standen, gewinnen zunehmend spezialisierte Chip-Partnerschaften zwischen Cloud-Konzernen und Halbleiterdesignern an Bedeutung. So gaben auch Broadcom und Meta am Dienstag bekannt, dass eine bestehende Partnerschaft zwischen den beiden Konzernen deutlich ausgebaut werde.

Laut Pressemitteilung sei eine "mehrjährige, generationsübergreifende strategische Partnerschaft" geschlossen worden, "um Metas rasch wachsende KI-Recheninfrastruktur zu unterstützen". Dabei werde Broadcom Technologie für die Meta Training and Inference Accelerator (MTIA)-Chips liefern, die als Rückgrat für den Aufbau hochmoderner KI-Rechenzentren von Meta dienen soll. Die Vereinbarung reicht nach aktuellem Stand bis mindestens 2029 und unterstreicht den strukturellen Wandel hin zu maßgeschneiderten KI-Beschleunigern für Hyperscaler-Rechenzentren.

Maßgeschneiderte Chips statt Standardlösungen

Im Zentrum der Partnerschaft steht die gemeinsame Entwicklung mehrerer Generationen der MTIA-Chips, die speziell auf Metas interne KI-Workloads zugeschnitten sind. Ziel dabei sei es unter anderem "den branchenweit ersten 2-nm-KI-Rechenbeschleuniger auf den Markt zu bringen". Dabei übernimmt Broadcom nicht die Rolle eines klassischen Zulieferers, sondern agiert als Co-Designer der ASIC-Architektur und unterstützt zugleich bei Fertigungskoordination, Packaging sowie Hochgeschwindigkeits-Netzwerkanbindung innerhalb der Rechenzentren. Nach Angaben von "Reuters" umfasst die aktuelle Ausbauplanung eine initiale KI-Rechenkapazität von mehr als einem Gigawatt mit Perspektive auf einen mehrjährigen Ausbau auf mehrere Gigawatt Leistung in Metas Infrastruktur.

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Für Meta ist die Kooperation darüber hinaus auch Teil einer klaren Eigenchip-Strategie, die sich an Vorbildern wie Google oder Amazon orientiert. Ziel ist es, zentrale KI-Workloads wie Ranking-Algorithmen, Empfehlungslogiken und generative Modelle langfristig effizienter und kostengünstiger betreiben zu können. Maßgeschneiderte ASIC-Beschleuniger gelten insbesondere im Inference-Bereich als deutlich energieeffizienter als universelle GPUs.

Zugleich verfolgt der Facebook-Konzern damit ein zweites strategisches Ziel: die Abhängigkeit von externen GPU-Lieferanten verringern. Zwar bleiben GPUs auch künftig unverzichtbar, insbesondere für das Training großer Modelle, doch ermöglichen eigene Beschleunigerchips eine bessere Kontrolle über Kostenstruktur und Infrastrukturplanung. "Reuters" zufolge plant Meta bereits mehrere weitere Generationen seiner MTIA-Architektur bis mindestens 2027.

Broadcom baut Rolle als Hyperscaler-Partner aus

Für Broadcom markiert der Deal ebenfalls einen wichtigen Schritt in der Transformation vom klassischen Halbleiterzulieferer zum strategischen Infrastrukturpartner der großen Cloud-Konzerne. Das Unternehmen hat sich bereits in den vergangenen Jahren gezielt als Entwickler kundenspezifischer KI-ASICs positioniert und arbeitet bereits mit mehreren Hyperscalern an vergleichbaren Projekten.

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"Wir freuen uns, unsere strategische Zusammenarbeit mit Meta auszubauen, die als Pioniere die nächste Generation künstlicher Intelligenz erschließen", wird Broadcom-CEO Hock Tan in der Pressemitteilung zitiert. "Diese erste Implementierung von MTIA ist erst der Anfang einer nachhaltigen, generationenübergreifenden Roadmap, die das massive Wachstum der nächsten Jahre unterstützen wird. Sie unterstreicht Broadcoms unübertroffene Führungsrolle im Bereich KI-Netzwerke und die Leistungsfähigkeit unserer grundlegenden XPU-Custom-Accelerator-Plattform", so Tan weiter.

Der Broadcom-CEO verlässt laut Mitteilung außerdem im Zuge der Verlängerung der Partnerschaft den Verwaltungsrat von Meta, dem er bislang angehörte, soll jedoch weiterhin als technischer Berater für die Chip-Roadmap des Konzerns tätig bleiben.

So reagieren die Aktien von Broadcom und Meta

Die Broadcom-Aktie beendete den Dienstagshandel an der NASDAQ mit einem kleinen Plus von 0,27 Prozent auf 380,78 US-Dollar, zieht am Mittwoch vorbörslich jedoch kräftiger an und gewinnt zeitweise 3,06 Prozent auf 392,42 US-Dollar.

Papiere von Meta legten hingegen bereits im Dienstagshandel deutlich um 4,41 Prozent auf 662,49 US-Dollar zu. Am Mittwoch zeigen sie sich vorbörslich nun zeitweise nur noch weitere 0,06 Prozent fester bei 662,92 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net