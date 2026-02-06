DAX24.966 +1,0%Est506.048 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 -2,5%Nas23.234 +0,9%Bitcoin58.123 -2,6%Euro1,1910 +0,8%Öl68,77 +1,0%Gold5.065 +2,1%
Fresenius Medical Care-Aktie tiefer: Partnerschaft mit Phlow für wichtige Arzneimittel

09.02.26 15:59 Uhr
Fresenius Medical Care-Aktie leichter: Kooperation mit Phlow für essenzielle Medikamente in den USA | finanzen.net

Fresenius Kabi arbeitet mit dem US-Hersteller Phlow zum Aufbau einer inländischen Lieferkette für Epinephrin Injection, USP zusammen.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dieses Mitteil als essenzielles Arzneimittel, das in den USA häufig von Lieferengpässen betroffen ist, eingestuft. Im Rahmen der Zusammenarbeit produziert Phlow laut Fresenius den in den USA hergestellten Wirkstoff (API), während Fresenius Kabi die fertige Darreichungsform des Medikaments für Krankenhäuser und Kliniken herstellen wird.

Mit dieser Initiative stärkt Fresenius nach weiteren Angaben seine Local-for-Local-Strategie und unterstützt Bestrebungen zur Verbesserung der pharmazeutischen Versorgungssicherheit.

An der NYSE steht die Fresenius Medical Care-Aktie zeitweise 2,45 Prozent tiefer bei 23,49 Euro.

DJG/cbr/cln

DOW JONES

