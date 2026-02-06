Fresenius Medical Care-Aktie tiefer: Partnerschaft mit Phlow für wichtige Arzneimittel
Fresenius Kabi arbeitet mit dem US-Hersteller Phlow zum Aufbau einer inländischen Lieferkette für Epinephrin Injection, USP zusammen.
Werte in diesem Artikel
Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dieses Mitteil als essenzielles Arzneimittel, das in den USA häufig von Lieferengpässen betroffen ist, eingestuft. Im Rahmen der Zusammenarbeit produziert Phlow laut Fresenius den in den USA hergestellten Wirkstoff (API), während Fresenius Kabi die fertige Darreichungsform des Medikaments für Krankenhäuser und Kliniken herstellen wird.
Mit dieser Initiative stärkt Fresenius nach weiteren Angaben seine Local-for-Local-Strategie und unterstützt Bestrebungen zur Verbesserung der pharmazeutischen Versorgungssicherheit.An der NYSE steht die Fresenius Medical Care-Aktie zeitweise 2,45 Prozent tiefer bei 23,49 Euro.
DJG/cbr/cln
DOW JONES
Bildquellen: Fresenius Medical Care