Milliardenmarkt KI: Intel setzt auf Google, aber Anleger verkaufen die Aktie trotzdem

Kooperation

17.07.26 11:24 Uhr

Intel baut seine KI-Strategie mit Google Cloud aus und setzt dabei auf Gemini Enterprise. Doch die positive Nachricht reicht nicht aus, um die Aktie zu stützen.

• Die Investoren warten auf die Intel-Zahlen zum zweiten Quartal, um zu klären, ob das Unternehmen die aktuellen Zweifel an Fertigung und Wettbewerbsfähigkeit ausräumen kann.

• Trotz der Kooperation fällt die Intel-Aktie vorbörslich um rund 5 %, hauptsächlich aufgrund schwacher Stimmung im Chipsektor und Sorgen um Fertigungstechnologien sowie Wettbewerbsdruck.

Intel und Google Cloud erweitern KI-Kooperation mit Gemini Enterprise

Aktie fällt trotz Partnerschaft wegen schwacher Stimmung im Chipsektor

Fertigung, AMD-Wettbewerb und 18A bleiben zentrale Herausforderungen

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Intel und Google Cloud haben am Donnerstag eine Ausweitung ihrer mehrjährigen KI-Zusammenarbeit angekündigt. Trotz der auf den ersten Blick positiven Nachricht fällt die Intel-Aktie vorbörslich an der NASDAQ um 4,88 Prozent auf 92,25 US-Dollar. Der Fall zeigt, wie wenig einzelne Unternehmensmeldungen derzeit gegen die Stimmung im gesamten Chipsektor ausrichten können.

Was die Kooperation umfasst

Laut der offiziellen Mitteilung von Intel und Google Cloud soll generative KI auf Basis von Gemini Enterprise künftig breiter im Unternehmen zum Einsatz kommen, etwa in Technik, Lieferkette und internen Verwaltungsprozessen. Über die Gemini Enterprise Agent Platform sollen einzelne Fachbereiche eigene Assistenzsysteme für wiederkehrende Aufgaben bauen können, etwa in der Unternehmenskommunikation. Zusätzlich soll die Cloud-Infrastruktur von Google die eigenen Rechenzentren von Intel ergänzen: Über die Instanzen C4 und N4 lässt Intel rechenintensive Simulationen für die Chipentwicklung teils in der Cloud laufen, um den Designprozess neuer Halbleiter zu beschleunigen. Die Kooperation baut auf einer bereits länger bestehenden Partnerschaft der beiden Unternehmen auf.

Intel-Aktie dennoch mit Verlusten

Dass die Intel-Aktie trotzdem nachgibt, hat wenig mit der Google-Kooperation selbst zu tun. Bereits am Donnerstag waren US-Techtitel einmal mehr unter Druck geraten - insbesondere jene aus dem Chipbereich. Auslöser war unter anderem eine höhere Investitionsprognose von Taiwans Auftragsfertiger TSMC, die trotz eines guten Quartalsberichts Sorgen über steigende Kosten in der gesamten Lieferkette weckte. Hinzu kommen hausgemachte Fragezeichen: Berichte über Verzögerungen bei der neuen Fertigungstechnologie 18A sowie die Tatsache, dass Konkurrent AMD Intel beim Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft überholt hat, nähren Zweifel an der Turnaround-Geschichte, die die Aktie 2026 zuvor stark angetrieben hatte.

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Vor diesem Rückschlag hatte sich die Intel-Aktie 2026 mehr als verdreifacht, getragen von der Hoffnung auf eine Wende bei der Auftragsfertigung und der KI-Nachfrage nach Rechenzentrums-Chips. Nach einem derart kräftigen Lauf reicht offenbar schon die Kombination aus einem breiteren Sektor-Ausverkauf und aufkommenden Zweifeln, um Gewinnmitnahmen auszulösen, selbst wenn das Unternehmen an anderer Stelle operative Fortschritte wie die Google-Kooperation vermelden kann.

Der nächste konkrete Test der Investmentstory folgt in der kommenden Woche mit den Intel-Zahlen zum zweiten Quartal. Erst dann zeigt sich, ob Intel die Zweifel an Fertigung und Wettbewerbsposition entkräften kann, die derzeit schwerer wiegen als einzelne Kooperationsmeldungen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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