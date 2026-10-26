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Kooperation

NXP Semiconductors und Volkswagen schließen strategische Halbleiterpartnerschaft - Aktien uneins

NXP Semiconductors und Volkswagen schließen strategische Halbleiterpartnerschaft - Aktien uneins

Der Volkswagen-Konzern und NXP Semiconductors gehen eine strategische Partnerschaft ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NXP Semiconductors N.V.
213.50 EUR 2.30 EUR 1.09 %
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Volkswagen (VW) St.
69.15 EUR -0.05 EUR -0.07 %
Charts | News | Analysen

Die Mikrocontroller (MCUs) der S32K5-Familie von NXP Semiconductors sollen als wichtiger Baustein der künftigen Software-defined-Vehicle-Architektur (SDV) des Volkswagen Konzerns die zonale Steuerung über alle Marken und Fahrzeugsegmente hinweg unterstützen, teilte der Autokonzern am Montag mit. Das erste Fahrzeug mit der neuen Architektur ist für 2027 geplant.

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Die Partnerschaft ist nach Aussage der Wolfsburger Teil der Halbleiterstrategie des Volkswagen-Konzerns. Durch direkte, langfristige Partnerschaften mit führenden Halbleiterunternehmen könne man unter anderem die Resilienz der Lieferketten stärken und Schlüsseltechnologien für künftige Fahrzeuggenerationen gemeinsam gestalten.

Die Volkswagen-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,14 Prozent tiefer bei 69,00 Euro, während NXP-Titel an der NASDAQ 2,07 Prozent auf 239,78 US-Dollar steigen.

DOW JONES

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:01 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.

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