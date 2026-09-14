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Kopf-an-Kopf-Rennen in Umfrage vor Berlin-Wahl

BERLIN (dpa-AFX) - Wenige Tage vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus zeichnet sich nach einer neuen Insa-Umfrage ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU und der Linken ab. Die CDU kommt in der Erhebung im Auftrag der "Bild" mit ihrem neuen Spitzenkandidaten Stefan Evers auf 20 Prozent - ebenso wie die Linke von Spitzenkandidatin Elif Eralp.

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Dahinter liegen die AfD mit 18 Prozent, die Grünen mit 16 Prozent und die SPD mit zwölf Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht kommt in der Insa-Erhebung auf fünf Prozent und wäre damit im Abgeordnetenhaus vertreten. Die Fehlertoleranz der Umfrage liegt den Angaben nach bei plus/minus 3,1 Prozentpunkten. Für die Erhebung wurden zwischen dem 7. und 14. September 1.000 Menschen befragt.

Eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF, die Ende vergangene Woche veröffentlicht wurde, sah die CDU bei 21 Prozent und die Linke bei 23 Prozent. Die AfD kam in dieser Erhebung auf 17 Prozent, die Grünen kamen auf 16 Prozent und die SPD auf zehn Prozent. Das BSW kam nach den Zahlen der Umfrage auf drei Prozent und würde damit den Einzug ins Abgeordnetenhaus verpassen.

Die Berlinerinnen und Berliner wählen am Sonntag das Abgeordnetenhaus.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./htz/DP/jha

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