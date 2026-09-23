KORAMCO THE ONE REIT Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
KORAMCO THE ONE REIT Registered hat sich am 22.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6661,49 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 57,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 312,99 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 4040,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,56 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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