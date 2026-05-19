Korea-Geschäft im Fokus

Die Aktien von Delivery Hero haben ihre Gewinnserie am Mittwoch auf acht Tage ausgebaut.

In diesem Zeitraum kletterten sie inzwischen um 63 Prozent auf das höchste Niveau seit Ende 2024. Analystin Monique Pollard von der Citigroup führte die Rally bei Delivery Hero auf die jüngsten Presseberichte zurück, wonach der Verkaufsprozess für das Korea-Geschäft Baemin des Essenslieferanten begonnen habe. Zusätzlich gestützt habe die Anteilsaufstockung durch Uber, die den Fokus auf den Baemin-Verkauf noch geschärft habe,

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Angesichts des Wertschöpfungspotenzials aus den laufenden Prozessen änderte Pollard ihren Bewertungsansatz in ein reines Summe-aller-Teile-Modell (SOTP). Daraus resultiert ein deutlich höheres Kursziel von 31,50 Euro nach bisher 21 Euro. Auch das neue Ziel liegt allerdings über dem inzwischen erreichten Xetra-Niveau von 32,65 Euro, weshalb Pollard mit "Hold" votiert.

Andrew Ross von Barclays hatte sein Kursziel allerdings erst am Montagabend über 39 Euro gehievt und signalisiert damit auch jetzt noch Potenzial.

/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)