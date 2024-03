Korean Air bestellt 33 Airbus A350-Jets in 13,7 Mrd USD Geschäft

Werte in diesem Artikel

Von Mauro Orru

BARCELONA (Dow Jones)--Korean Air Lines will bei Airbus 33 Großraumflugzeuge des Typs A350 im Wert von 13,7 Milliarden US-Dollar bestellen. Ein entsprechender Vertrag soll abgeschlossen werden. Die Fluggesellschaft will damit ihre Langstreckenflotte verstärken und gleichzeitig ältere Flugzeuge schrittweise ausmustern. Wie die südkoreanische Fluggesellschaft mitteilte, soll der Vertrag 27 A350-1000 und sechs A350-900 umfassen, die auf Strecken wie Seoul-New York eingesetzt werden sollen. Korean Air bezifferte den Wert des Auftrags auf 13,7 Milliarden US-Dollar, doch erhalten Käufer bei Großaufträgen in der Regel hohe Rabatte.

Korean Air zufolge soll der Auftrag auch die Integration des Konkurrenten Asiana Airlines unterstützen. Die Europäische Union hatte vergangenen Monat eine bedingte Genehmigung für die Übernahme im Wert von 1,29 Milliarden Dollar erteilt. Der A350-1000 ist das größte Flugzeug der A350-Familie von Airbus und bietet in einer Standard-Drei-Klassen-Konfiguration Platz für 350 bis 410 Passagiere. Der A350-900 ist etwa 7 Meter kürzer und bietet in der Regel 300 bis 350 Passagieren in einer Dreiklassenkonfiguration Platz.

Am Mittwoch hatte Japan Airlines mitgeteilt, dass die Fluggesellschaft 32 Airbus-Flugzeuge und 10 Boeing-Jets erwirbt. Die möglichen Aufträge für Airbus kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Wettbewerber Boeing mit den Folgen einer Notlandung bei Alaska Airlines im Januar zu kämpfen hat, nachdem in der Luft eine Blindtür der Boeing-Maschine abgerissen war. Dies hatte ein vorübergehendes Flugverbot und die sofortige Inspektion für Dutzende Boeing 737 Max zur Folge.

