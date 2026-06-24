Korn-Ferry International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Korn-Ferry International hat am 23.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Korn-Ferry International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 768,3 Millionen USD im Vergleich zu 719,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,22 USD. Im letzten Jahr hatte Korn-Ferry International einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,76 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,94 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net