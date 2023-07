KORREKTUR: 20 TERMINE, die in der Woche wichtig -2

Beiersdorf dürfte für das zweite Quartal zumindest im Consumer-Segment starke Zahlen vorlegen. Hingegen dürfte die Klebstoffsparte Tesa weiterhin unter volatiler Nachfrage in den Automobil- und Elektronikbranchen gelitten haben. Nivea und die Derma-Hautpflege-Marken dürften sich weiter gut entwickelt haben. Hingegen dürfte die Nachfrage in der Sonnenschutzsparte zeitweise durch regional durchwachsenes Wetter in Nordamerika und Europa getrübt worden sein. Länger für ihre Erholung wird die Luxusmarke La Prairie benötigen, die vorwiegend in Reiseshops verkauft wird. Sie leidet unter der konjunkturell bedingt schwachen Reiseaktivität in Asien und den USA, was die Erholung in China nicht ausgleichen kann. Die im April angehobenen Umsatzprognosen für das Gesamtjahr (Konzern/Consumer) dürften bestätigt werden, auch wenn CEO Vincent Warnery sie bereits als konservativ bezeichnet hat.

>>> Donnerstag, 3. August 2023; 08:00

12. Kann BMW mit Mercedes-Benz gleichziehen?

Die erneut starken Quartalszahlen von Mercedes-Benz haben eindrucksvoll bewiesen, dass Premiumautohersteller deutlich besser durch das schwierige Marktumfeld kommen als Volumenhersteller. Während Volkswagen die Prognose teils eindampfen musste, erhöhte Mercedes dank hoher Verkaufspreise für Oberklassewagen erneut den Ausblick. Jetzt richten sich die Blicke auf BMW: Können die Münchener folgen und den Ausblick erhöhen? Ganz klar lässt sich das nicht beantworten. Auf der einen Seite sollte BMW nach dem ersten Halbjahr komfortabel über der Margenbandbreite von 8 bis 10 Prozent für das Gesamtjahr liegen. Auf der anderen Seite verschärft sich der Wettbewerb vor allem in China zusehends. Gut möglich daher, dass das Top-Management um CEO Oliver Zipse sich noch in Zurückhaltung übt.

>>> Donnerstag, 3. August 2023; 07:30

13. Infineon ohne Überraschungspotenzial

Elektromobilität und Erneuerbare Energien sind die Megatrends, die Infineon ganz unabhängig von den Zyklen der Chipbranche Wachstum und starke Margen sichern. Die angekündigten Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal stellen die Analysten deshalb nicht infrage. Für die drei Schlussmonate Juli bis September setzen sie darauf, dass die Münchener etwa 1,5 Prozent mehr Umsatz vermelden werden als in den drei Monaten zuvor, bei der Segmentergebnismarge aber etwas nachlassen. Es sind einzelne Optimisten wie die von Citi, die noch auf eine Erhöhung der Margenprognose für das Gesamtjahr setzen.

>>> Donnerstag, 3. August 2023; 07:30

14. Amazon kann mit KI nicht allen Gegenwind verdrängen

Wachstum ist der Kern von Amazon. Und das sollte auch für den Umsatz im zweiten Quartal gelten, erwarten Analysten. Sie gehen auch von einem deutlichen Gewinn aus - nach dem überraschenden Verlust vor einem Jahr. Auf den hat Amazon mit einem Kostensenkungs- und Optimierungsprogramm reagiert. Ein wichtiger Faktor dabei ist Künstliche Intelligenz, mit der der Online-Handelsriese seine Abläufe und seine Produktivität verbessert und verbilligt. Doch zugleich besteht im Handelsgeschäft weiter ein gewisser Gegenwind durch die ökonomische Unsicherheit und eine zins- und inflationsbedingt relative Kaufzurückhaltung. Als Stütze hatte sich zuletzt gerne der Cloud-Service AWS gezeigt. Doch hier wächst der Konkurrenzkampf mit Alphabet und Microsoft, was auf den Marktanteil durchschlägt. Daher ist es spannend, ob Amazon ein "Prime"-Earning liefern kann.

>>> Donnerstag, 3. August 2023; 22:05

15. Apple-Zahlen im Zeichen von Stagnation statt Steigerung

Die Geräte und speziell das iPhone sind der Dreh- und Angelpunkt für die Geschäftsentwicklung von Apple. Und der Verkauf läuft zwar weiter gut, aber wie einst grandiose Zuwächse sind aktuell nicht zu erwarten. Dafür sollte der Konzern vom stärkeren Interesse an höherpreisigen Modellen profitieren und auch das Mac-Geschäft läuft gut. Im Blick ist zunehmend die Servicesparte, deren Umsatz stetig steigt und deren Anteil an den Gesamteinnahmen sich einem Viertel nähert. Insgesamt dürfte es aber wohl nur einen kleinen Umsatzanstieg im 2. Quartal geben, während der Gewinn stagniert. Doch in der Vergangenheit war Apple immer wieder für positive Überraschungen gut. Auf Interesse stoßen werden auch Aussagen zur Künstliche Intelligenz in Apple GPT und zum Headset Vision Pro.

>>> Donnerstag, 3. August 2023; 22:30

16. Bank of England erhöht Leitzins weiter

Die Bank of England (BoE) hat mit einer noch höheren Inflation als die Europäische Zentralbank (EZB) und mit einer sehr schwachen Wirtschaft zu kämpfen. Im ersten Quartal wuchs das BIP nur geringfügig um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal, da eine durch hohe Inflation und steigende Zinssätze verursachte Krise der Lebenshaltungskosten die Wirtschaftstätigkeit belastete. Im Juni lag die jährliche Inflationsrate bei 7,9 Prozent, die Kernrate bei 7,1 Prozent. Da diese Daten etwas geringer ausgefallen waren als erwartet, gingen die Erwartungen für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte etwas zurück. Mehrheitlich werden jetzt für die anstehende Sitzung 25 Basispunkte erwartet.

>>> Donnerstag, 3. August 2023; 13:00

17. Commerzbank erfreut mit guten Zahlen und Aktienrückkauf

Bei der Commerzbank läuft es insgesamt rund. Die Erträge sprudeln dank der höheren Zinsen, auch weil die Bank davon bisher nur einen Bruchteil an die Kunden weitergibt. Analysten sehen Potenzial für eine Erhöhung der Zinsertragsprognose. Der Konzernumbau ist auf einem guten Weg. Die Aktionäre erfreuen sich an den wiederaufgenommenen Dividendenzahlungen und den Aktienrückkäufen, die voraussichtlich mit einem neuen Programm fortgesetzt werden. Auf der anderen Seite wird die Bank angesichts der sich weiter eintrübenden Konjunktur mehr Geld für ausfallgefährdete Kredite zurücklegen müssen. Und dann ist da noch die Dauerbaustelle Polen: Die Franken-Kredite der dortigen Tochter erfordern immer neue Rückstellungen.

>>> Freitag, 4. August 2023; 07:00

18. Vonovia profitiert von niedrigerer Verschuldung

Vonovia ist nach dem ersten Halbjahr wohl auf gutem Wege für die Ziele 2023. Vor allem dürften die jüngsten Portfolioverkäufe und Anleiherückkäufe zu einem Discount die Refinanzierungskosten und den als zu hoch kritisierten Verschuldungsgrad LTV gesenkt haben. Der operative Gewinn FFO dürfte davon profitieren. CFO Grosse hat bereits auf der Hauptversammlung Sorgen vor möglichen Kapitalerhöhungen eine Absage erteilt. Zudem haben sich die Inflations- und Zinsschritt-Erwartungen etwas entspannt, auch die Nachbesserung beim Gebäudeenergiegesetz hat die Kosten für den Sektor überschaubarer gemacht. Das Management wird eine aktuelle Einschätzung zur Untersuchung der Korruptionsvorwürfe im eigenen Hause geben. Vonovia wird im Verfahren nur als Geschädigte geführt. Bislang soll der eigene Schaden sich auf maximal 1 Prozent des Auftragsvolumens belaufen.

>>> Freitag, 4. August 2023; 07:00

19. Deutscher Auftragseingang fällt im Juni

Der Auftragseingang der deutschen Industrie dürfte im Juni gesunken sein. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwarten, dass die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent zurückgegangen. Der Auftragseingang der deutschen Industrie befindet sich seit Monaten in einem Abwärtstrend, trotz eines überraschenden Anstiegs im Mai (plus 6,4 Prozent). Der exportabhängigen Industrie machen die Zinsanstiege rund um den Globus zu schaffen, mit denen Zentralbanken die Inflation bekämpfen. Das verteuert Kredite für deutsche Exportschlager wie Fahrzeuge und Maschinen. Zudem klagen viele Industrieunternehmen über Materialknappheit. Allerdings sorgen gut gefüllte Auftragsbücher dafür, dass der Industrie nicht so bald die Arbeit ausgehen wird.

>>> Freitag, 4. August 2023; 08:00

20. US-Jobwachstum lässt im Juli langsam nach

Wegen der strafferen Geldpolitik der US-Notenbank wurde erwartet, dass sich die Schaffung von Arbeitsplätzen abschwächen würde, was bisher aber nur sehr verhalten geschah. Jetzt zeigt sich, dass die Zinskampagne der Fed allmählich greift. Ökonomen rechnen nach dem Factset-Konsens für Juli mit 190.000 (Juni: 209.000) zusätzlichen Stellen. Die Arbeitslosenquote soll der Prognose zufolge auf 3,5 (3,6) Prozent sinken. Die Fed strebt eine weiche Landung der Wirtschaft an und mit seiner allmählichen Abschwächung entwickelt sich der US-Arbeitsmarkt genau so wie von der Fed gewünscht.

>>> Freitag, 4. August 2023; 14:30

Mitarbeit: Stefanie Haxel, Olaf Ridder, Andreas Plecko, Ulrike Dauer, Matthias Goldschmidt, Markus Klausen, Hans-Joachim Koch

Kontakt zum Autorenteam: topnews.de@dowjones.com

DJG/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2023 06:41 ET (10:41 GMT)