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KORREKTUR: ACS dementiert Bericht über Interesse an Hochtief-Komplettübernahme

Werte in diesem Artikel
Aktien
ACS S.A.
86.55 EUR 2.80 EUR 3.34 %
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HOCHTIEF AG
341.80 EUR -24.60 EUR -6.71 %
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Indizes
DAX 40
25,820.36 EUR -504.65 EUR -1.92 %
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(In der am Samstag gesendeten Meldung wurde klargestellt, dass Hochtief im Dax und nicht im MDax notiert ist.)

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LONDON (dpa-AFX) - Der spanische Baukonzern ACS hat einen Bericht über Erwägungen einer Komplettübernahme seiner deutschen Tochter HOCHTIEF zurückgewiesen. Weder ein Übernahmeangebot für Hochtief noch ein Verkauf von Aktien der US-Tochter des Dax-Konzerns, Turner, seien in Betracht gezogen worden, hieß es in einem Schreiben vom Samstag von ACS an die spanische Finanzmarktaufsicht CNMV.

Am Freitag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen geschrieben, dass ACS eine Komplettübernahme von Hochtief oder eine Fusion beider Unternehmen erwäge. Im Rahmen eines solchen Geschäfts würde dann auch eine Börsennotierung von Turner Construction in New York in Betracht gezogen werden.

ACS hält gut 75 Prozent der Hochtief-Aktien, deren Kurs auf den Bericht hin kurz vor dem Handelsende am Freitag nach oben geschnellt war. Am Ende war es ein Tagespluss von 5,5 Prozent auf 365,60 Euro.

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Für Branchenexperte Graham Hunt vom Investmenthaus Jefferies wäre ein Interesse von ACS, Hochtief komplett zu übernehmen, gleichwohl keine Überraschung. Der Hochtief-Aktienkurs sei seit dem Rekordhoch stark gefallen, während die Gewinnerwartungen in der gleichen Zeit gestiegen seien. Die Blicke richteten sich nun auf den Kapitalmarkttag von ACS am 12. November, wo das Thema im Fokus stehen dürfte, schrieb der Analyst weiter.

So sind ACS und Hochtief große Profiteure des weltweiten Baus von KI-Rechenzentren. Der Hochtief-Aktienkurs hatte sich von Ende 2022 bis zum Rekordhoch von 554 Euro im Mai 2026 mehr als verzehnfacht, bevor bei Investoren erste Zweifel mit Blick auf die sehr hohen Bewertungen vieler KI-Aktien aufkamen. Seither stecken die Hochtief-Papiere in einer Korrektur./mis/zb

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Datum Rating Analyst
15.10.20 ACS buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.19 ACS buy Kepler Cheuvreux
30.07.19 ACS buy UBS AG
10.04.18 ACS buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.06.13 ACS verkaufen Merrill Lynch & Co., Inc.

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