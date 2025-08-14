DAX24.037 -0,2%ESt505.332 ±0,0%Top 10 Crypto16,40 +2,2%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.195 -0,1%Euro1,1606 -0,1%Öl66,76 +0,1%Gold3.348 +0,1%
KORREKTUR/Aktien Frankfurt Ausblick: Zollpause USA-China erleichtert

12.08.25 10:35 Uhr
(Im 5. und 6. Absatz wird die Quelle des Zitats berichtigt. Es stammt von der Helaba rpt. Helaba)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den Inflationsdaten aus den USA an diesem Dienstagnachmittag dürfte der DAX freundlich in den Handel starten. Anleger reagieren positiv auf eine Verlängerung der Pause im Zollstreit zwischen den USA und China. Der Leitindex könnte seine moderaten Verluste vom Wochenauftakt daher wettmachen (24163), denn der X-DAX signalisiert für den Dax rund eine Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,3 Prozent auf 24.156 Punkte.

Das vor einem Monat erreichte Rekordhoch von 24.639 Punkten bleibt in Sichtweite, auch wenn im Bereich von 24.500 Punkten Widerstände gibt.

Für den EuroStoxx 50, den Leitindex der Euroregion, werden ebenfalls moderate Gewinne erwartet.

Die höheren Zölle im Handel zwischen den USA und China bleiben zunächst ausgesetzt, denn US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine weitere Verschiebung bis zum 10. November vorsieht. Die Vereinigten Staaten beabsichtigten, weiterhin Gespräche mit China zu führen, um Ungleichgewichte im Handel auszuräumen, hieß es in der Verfügung. Damit gibt es geopolitisch zunächst kein neues Störfeuer bis Freitag, wenn Trump und Kremlchef Wladimir Putin sich treffen, um über eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg zu verhandeln.

Laut der Landesbank Helaba liegt der Fokus an diesem Tag damit auf den US-Verbraucherpreisen, wobei ein leichter Anstieg erwartet werde. Die Daten dürften kritisch geprüft werden und dabei noch Verunsicherung herrschen über deren Qualität, nachdem Trump die Chefin der Statistikbehörde BLS wegen schlechter Arbeitsmarktdaten Anfang des Monats entlassen hatte. "Fühlen sich die nun agierenden BLS-Mitarbeiter genötigt, aus Angst vor Jobverlusten dem Präsidenten genehme Zahlen zu veröffentlichen?", fragen sich wohl nicht nur die Experten der Helaba.

Mit Blick auf eine mögliche Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September dürfte von den Daten keine weitere Forcierung derartiger Hoffnungen ausgehen, da die Spekulationen in diese Richtung bereits weit gediehen seien. "Zwar hat sich die eingepreiste Wahrscheinlichkeit eines 25er-Schrittes im September zuletzt etwas zurückgebildet, sie liegt aber mit 88 Prozent weiterhin auf einem hohen Niveau", schrieben sie.

Unter den Einzelwerten ging es für die Aktie der Hannover Rück nach der Vorlage von Halbjahreszahlen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag abwärts. Der Dax-Konzern und weltweit drittgrößte Rückversicherer sieht sich trotz der hohen Waldbrandschäden in Kalifornien auf Kurs zu seinem geplanten Rekordgewinn von 2,4 Milliarden Euro im laufenden Jahr.

Im MDAX gewannen TAG Immobilien unterdessen vorbörslich auf Tradegate rund 1 Prozent. Der Immobilienkonzern profitierte im ersten Halbjahr von einer weiterhin hohen Nachfrage nach Wohnraum in Deutschland und Polen. Die Jahresziele wurden bestätigt.

Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist Norma Group (NORMA Group SE) schnitt im zweiten Quartal besser als erwartet ab und bestätigte ebenfalls seine Jahresziele. Für das Papier des SDAX-Unternehmens ging es auf Tradegate um knapp 3 Prozent hoch.

Im Nebenwerte-Index SDax legten noch zahlreiche weitere Unternehmen Zahlen vor und machten Aussagen zu ihren Ausblicken./ck/mis/stk

