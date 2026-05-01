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KORREKTUR/Aktien Frankfurt Schluss: Iran-Meldungen verhageln Dax den Mai-Start

04.05.26 18:05 Uhr
KORREKTUR/Aktien Frankfurt Schluss: Iran-Meldungen verhageln Dax den Mai-Start | finanzen.net
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DAX 40
23.991,3 PKT -301,1 PKT -1,24%
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(Im 2. Absatz wurde im 3. Satz die Aussage zu London korrigiert. Dort wurde an diesem Tag nicht gehandelt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Meldungen über einen angeblichen iranischen Raketenangriff auf ein US-Kriegsschiff in der Straße von Hormus haben den DAX nach einem freundlichen Start belastet. Der deutsche Leitindex büßte zum Handelsende 1,24 Prozent auf 23.991,27 Punkte ein. Der Erholungsversuch vom Donnerstag - vor dem verlängerten Wochenende - ist damit erst einmal verpufft.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen verabschiedete sich am Montag 0,47 Prozent tiefer mit 30.445,74 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es letztlich um 2 Prozent bergab. In Zürich stand ebenfalls ein klares Minus zu Buche, während in London wegen eines Feiertages nicht gehandelt wurde. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Börsenschluss 0,8 Prozent schwächer, während der technologielastige NASDAQ 100 0,4 Prozent verlor.

"Es bleibt dabei: Die Nachrichten aus dem Nahen Osten sorgen für Nervosität und Kursausschläge in beide Richtungen", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Brokers CMC Markets. Das Handelsvolumen bleibe derweil eher unterdurchschnittlich, und die ersten Anleger riefen sich zu Beginn des neuen Monats den Börsenspruch "Sell in May" in Erinnerung./gl/he

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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