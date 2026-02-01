KORREKTUR/Aktien New York: Dow bleibt auf Rekordkurs

(Rekordhoch korrigiert)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat seine Rekordserie am Dienstag ausgebaut. Gleich zum Start erreichte der US-Leitindex mit 50.461 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte. Zuletzt verbuchte er einen Zuwachs von 0,59 Prozent auf 50.431 Punkte.

Der von Tech-Schwergewichten dominierte NASDAQ 100 sank um 0,15 Prozent auf 25.230 Zähler. Der marktbreite S&P 500 notierte kaum verändert bei 6.967 Zählern.

Quartalsbilanzen und Prognosen von Unternehmen prägen am Dienstag erneut das Geschehen. Preisdaten und Einzelhandelsumsätze hatten kaum Einfluss./ajx/he