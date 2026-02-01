DAX24.986 -0,1%Est506.050 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 -3,0%Nas23.221 -0,1%Bitcoin58.292 -1,0%Euro1,1900 -0,1%Öl68,86 -0,4%Gold5.021 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Microsoft 870747 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Wall Street uneins -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
DAX fällt letztlich leicht zurück - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter DAX fällt letztlich leicht zurück - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KORREKTUR/Aktien New York: Dow bleibt auf Rekordkurs

10.02.26 16:19 Uhr

(Rekordhoch korrigiert)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat seine Rekordserie am Dienstag ausgebaut. Gleich zum Start erreichte der US-Leitindex mit 50.461 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte. Zuletzt verbuchte er einen Zuwachs von 0,59 Prozent auf 50.431 Punkte.

Wer­bung

Der von Tech-Schwergewichten dominierte NASDAQ 100 sank um 0,15 Prozent auf 25.230 Zähler. Der marktbreite S&P 500 notierte kaum verändert bei 6.967 Zählern.

Quartalsbilanzen und Prognosen von Unternehmen prägen am Dienstag erneut das Geschehen. Preisdaten und Einzelhandelsumsätze hatten kaum Einfluss./ajx/he