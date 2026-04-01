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KORREKTUR/Aktien New York Schluss: Erneute Nasdaq- und S&P-Rekorde - KI-Fantasie

24.04.26 22:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
S&P 500
7.165,1 PKT 56,7 PKT 0,80%
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(Im letzten Satz wurde die Dow-Wochenbilanz korrigiert: -0,4.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordrally der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq-Börse und des marktbreiten S&P 500 hat sich am Freitag eindrucksvoll fortgesetzt. Die von KI getriebene Chipbranche drängten sich in den Vordergrund. Reisen von Vertretern aus den USA und Iran hielten in der Hängepartie im Iran-Krieg die Hoffnung auf weitere Verhandlungen aufrecht.

Der Auswahlindex NASDAQ 100 schloss 1,95 Prozent höher bei 27.303,67 Punkten. Tags zuvor war er schon erstmals in seiner Geschichte über 27.000 Zähler geklettert. Dass er diese Marke festigen konnte, lag nun vor allem an gefeierten Resultaten des Prozessorherstellers Intel. Der Nasdaq-Index heimste im Wochenverlauf ein Plus von 2,4 Prozent ein.

Dem breit aufgestellten S&P 500 reichten seine Gewinne auch zu einer Bestmarke. Am Ende gewann er 0,80 Prozent auf 7.165,08 Punkte. Von einem Rekord immer noch entfernt bleibt der Dow Jones Industrial, der die Rally am Freitag auch nicht mitging. Der Leitindex der Wall Street gab um 0,16 Prozent auf 49.230,71 Zähler nach. Auf Wochensicht hat er 0,4 Prozent verloren./tih/he

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