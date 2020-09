Tiefroter Handelsstart: Dow Jones und Techwerte abgestraft

Der Dow Jones büßte zum Handelsbeginn 0,75 Prozent auf 27.925,23 Punkte ein, und verliert im Anschluss deutlicher an Boden. Insbesondere Techwerte geraten an der NASDAQ unter die Räder. Der NASDAQ Composite startete 3,65 Prozent tiefer bei 10.900,70 Punkten in den Dienstag und verbleibt zunächst auf diesem schwachen Niveau.Die sogenannten FAANG-Aktien Facebook Netflix und Google fallen. Auch Tesla -Aktien stehen stark unter Druck, nachdem us-nachbörslich am Freitag bekannt wurde, dass es dem E-Autobauer nicht gelang in den S&P 500 aufzusteigen. Marktexperten sprachen von einer überfälligen Korrektur nach dem starken Anstieg vor allem von Social-Media-, Internet-, Software- und Halbleiteraktien. Am Montag fand aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

"Der jüngste Ausverkauf ist unverändert eine Korrektur, ein Rückfall war nahezu unvermeidlich geworden", schrieb Analyst Mathieu Savary vom Analysehaus BCA Research in einem Marktkommentar. Aktien wachstumsstarker Unternehmen seien zuletzt geradezu senkrecht und ihre Bewertungen furios gestiegen. Mit einem längerfristigen, starken Rücksetzer rechnet Savary aber nicht.

Handelsstreit vor neuer Eskalationsstufe

Daneben dürfte auch eine sich abzeichnende erneute Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und China auf dem Sentiment lasten. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag angekündigt, dass er eine "Entkoppelung" von China plane und dorthin verlagerte Arbeitsplätze wieder zurück in die USA holen wolle. Trumps Aussagen "haben die Märkte eindeutig verunsichert, die eine Eskalation der Spannungen zwischen den beiden wirtschaftlichen Supermächten befürchten, da die USA kurz vor ihrer Wahl stehen", sagte Devisenstratege Boris Schlossberg von BK Asset Management. Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

