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KORREKTUR: Amazon plant Investitionen von rund 16 Milliarden Euro

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Amazon
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(Im 1. Absatz, letzter Satz wird klargestellt, dass mehr als ein Dutzend Eigenproduktionen in Deutschland geplant seien.)

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BERLIN (dpa-AFX) - Die Handelsplattform Amazon will im kommenden Jahr rund 16 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Das Geld soll unter anderem in den Ausbau von Rechenzentren für den Cloud-Anbieter AWS und die Modernisierung der Logistikstandorte fließen, wie das Unternehmen anlässlich des Investitionsgipfels der Bundesregierung in Berlin mitteilte. Alleine in der Logistik würden derzeit rund 3.000 zusätzliche Stellen aufgebaut, hieß es. Außerdem seien mehr als ein Dutzend Eigenproduktionen in Deutschland für den Streamingdienst Amazon Prime geplant.

Rund 4,8 Milliarden Euro und damit ein großer Teil der Investitionssumme will Amazon eigenen Angaben zufolge in den Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur stecken. Das Geld fließe in die sogenannte AWS-Region-Europa rund um Frankfurt am Main. Weitere Details zu den Investitionen nannte Amazon zunächst nicht. Neben dem Online-Marktplatz und der Logistik ist der Cloud-Anbieter AWS ein weiteres zentrales Geschäftsfeld des US-Konzerns. In Deutschland arbeiten dem Konzern zufolge rund 3.000 Beschäftigte für die Sparte.

In den Logistikzentren gehe es um Investitionen in moderne Technologien wie Robotertechnik, teilte das Unternehmen weiter mit. Bereits laufende Modernisierungen der Standorte Bad Hersfeld in Hessen sowie Dortmund und Werne in Nordrhein-Westfalen sollen in kommenden Jahr abgeschlossen werden. In Könnern in Sachsen-Anhalt werde derzeit ein neues Zentrum gebaut.

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Ein weiteres Investitionsfeld ist laut Amazon der Satelliten-Internetdienst Amazon Leo. Es ist das zentrale Wettbewerbsprojekt zu Starlink, dem Satelliteninternet des rechten US-Unternehmers Elon Musk./maa/DP/mis

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Datum Rating Analyst
15.10.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets

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