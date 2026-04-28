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KORREKTUR/ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 165 Euro

29.04.26 11:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
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(Der zweite Satz wurde neu formuliert.)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für adidas mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen im ersten Quartal bei währungsbereinigt deutlichem Umsatzwachstum klar getoppt, schrieb Richard Edwards am Mittwoch nach den Zahlen. Mit einer Änderung der Markterwartungen für das Gesamtjahr rechnet er angesichts des bestätigten Ausblicks aber nicht./ag/nas/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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