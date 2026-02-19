DAX25.081 +0,2%Est506.080 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 +3,4%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.906 +1,8%Euro1,1758 -0,1%Öl71,53 -0,6%Gold5.040 +0,9%
KORREKTUR/ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Thyssenkrupp auf 'Buy'

20.02.26 09:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
11,19 EUR 0,41 EUR 3,80%
Charts|News|Analysen
(Der Text wurde präzisiert; im letzten Satz: Verkauf von TK Elevator)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für thyssenkrupp von 12,50 auf 13,00 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Tommaso Castello verwies am Donnerstagabend auf den Kursrückgang der Aktien seit Anfang Februar. An seiner Einschätzung des Industrie- und Stahlkonzerns habe sich nach den Quartalszahlen zwar nichts geändert. Doch dank des Rückenwinds seitens der Politik und der Restrukturierung sehe er Ergebnispotenzial im EU-Stahlgeschäft. Daher hob Castello seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026 um fünf Prozent an und sieht sich nun sechs Prozent über dem Konsens. Ein Verkauf des europäischen Stahlgeschäfts, ein potenzieller Börsengang oder Verkauf von TK Elevator und eine Abspaltung des Werkstoffgeschäfts könnten für die Aktionäre weitere Werte freisetzen./rob/gl/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

mehr Analysen