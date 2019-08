KORREKTUR/ANALYSE-FLASH: Warburg belässt New Work auf 'Hold' - Ziel 330 Euro

(Das in der Überschrift angegebene Kursziel wurde auf 330 Euro korrigiert.)

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Xing (New Work SE (ex XING)) nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Auf den ersten Blick seien die Ergebnisse solide ausgefallen, wobei sich das Wachstum des Karrierenetzwerks im zweiten Halbjahr trotzdem noch beschleunigen müsste, schrieb Analyst Patrick Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar habe die jüngste Übernahme des Startups Honeypot bislang noch nicht viel zum Umsatz beigetragen - in der zweiten Jahreshälfte sollte das dann aber der Fall sein./kro/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben