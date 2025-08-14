KORREKTUR/Atomkraftgegner kündigen Proteste gegen Castortransporte an

(In der Meldung vom 12. August muss es im 2. Absatz richtig heißen: "Die

SPD-Opposition in Nordrhein-Westfalen hatte vor einigen Tagen

Wer­bung Wer­bung

mitgeteilt, dass sie in Kürze die Genehmigung für Castor-Transporte

aus Jülich erwartet.")

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Anti-Atomkraft-Initiativen und der BUND in NRW haben sich im Fall der umstrittenen möglichen Atommülltransporte nach Ahaus in einem Brandbrief an die Politik gewandt und zugleich weitere Proteste angekündigt. In einem Schreiben an Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Landeswirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) forderten sie dazu "Last-Minute-Gespräche" zwischen den Beteiligten in Bund und Land.

Die SPD-Opposition in Nordrhein-Westfalen hatte vor einigen Tagen mitgeteilt, dass sie in Kürze die Genehmigung für Castor-Transporte aus Jülich erwartet.

Wer­bung Wer­bung

"Transport-Mammutvorhaben wären ohne Sinn"

Nach Ansicht der Anti-Atomkraft-Initiativen aus Jülich und dem Münsterland und des BUND NRW handelt es sich um "ein Mammutvorhaben von vier bis acht Jahren über marode Autobahnen ohne jeden Sinn". Die derzeitige Genehmigung des Ahauser Zwischenlagers laufe bereits 2036 aus, das Verfahren zur Neu-Genehmigung beginne erst 2028.

Laut Initiative "Kein Atommüll in Ahaus" würden die Transporte in einer rechtlich völlig ungeklärten Situation stattfinden. Der Ausgang einer Neugenehmigung für Ahaus sei völlig offen, die jetzige Lagerhalle gehöre "zu den ältesten der Republik mit den dünnsten Wänden". Beim Problem der Weiterlagerung von hochradioaktiven Brennelementekugeln in Jülich hätten Bund und Land NRW jahrelang nicht ernsthaft über nachhaltige Lösungen verhandelt. Solange die Endlagerfrage nicht geklärt sei, dürfe kein Atommüll transportiert werden, forderten die Organisationen.

Zugleich riefen sie zu Protesten auf: Am 31. August solle es einen "außerordentlichen Sonntagsspaziergang" am Zwischenlager in Ahaus geben. Für den 4. Oktober sei eine Demonstration in der Innenstadt von Ahaus geplant

Wer­bung Wer­bung

Genehmigung steht laut SPD kurz bevor

Die SPD-Landtagsfraktion hatte jüngst berichtet, sie gehe davon aus, dass das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) in Berlin die Genehmigung bis Mitte August erteilen werde. Die Vorbereitung der Transporte werde dann voraussichtlich noch sechs bis acht Wochen dauern. Die Transporte würden möglicherweise die nächsten vier bis acht Jahre mitten durch NRW rollen, hatte Fraktionsvize Alexander Vogt gesagt.

In Jülich lagern aus einem früheren Versuchsreaktor rund 300.000 Brennelemente-Kugeln in 152 Castor-Behältern. Die Einzeltransporte könnten auch gebündelt werden.

Das BASE hatte bereits vor wenigen Wochen mitgeteilt, dass die Atommülltransporte ab dem vierten Quartal des laufenden Jahres möglich sein könnten. Das müssten aber die jeweiligen Länderbehörden entscheiden, wenn die Genehmigungen erteilt seien. Geplant seien Schwertransporte auf der Straße./wa/DP/stk