KORREKTUR: BASF legt Fahrplan zur Klimaneutralität bis 2050 fest

BASF legt Fahrplan zur Klimaneutralität bis 2050 fest

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF setzt sich ehrgeizige Klimaziele. Obwohl der Chemiekonzern in China einen neuen Verbundstandort bauen will und damit die Produktion deutlich ausweitet, sollen die Emissionen mit dem Treibhausgas CO2 bis 2030 gegenüber 2018 weltweit um 25 Prozent sinken, wie BASF in Ludwigshafen mitteilte. 2050 soll dann komplett klimaneutral gewirtschaftet werden. Bislang galt das Ziel, das geplante Wachstum bis 2030 ohne zusätzliche CO2-Emissionen schaffen zu wollen.

"Die neuen Klimaziele unterstreichen unsere Entschlossenheit und das Bekenntnis der BASF zum Pariser Klimaabkommen", sagte Vorstandschef Martin Brudermüller. Der Klimawandel sei die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts, darauf wolle BASF mit verstärktem Einsatz Erneuerbarer Energien in der Produktion reagieren.

Bis zu 4 Milliarden Euro an Investitionen stehen dafür bis 2030 zur Verfügung. Unter anderem entwickelt BASF mit Partnern einen elektrisch beheizbaren Steamcracker oder arbeitet an einem Verfahren zur Methanpyrolyse, um Wasserstoff energiesparend herzustellen.

Erst ab 2030 werden diese Technologien skalierbar sein, um im großen Stil eingesetzt werden zu können. Klar ist schon jetzt: Der Bedarf an grünem Strom wird enorm steigen. Bis 2035 sei am Stammstandort Ludwigshafen mit einer Verdreifachung des Bedarfs an elektrischer Energie zu rechnen, so BASF. Der Konzern wird deshalb selbst Geld in die Hand nehmen, um in Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren für den Eigenbedarf zu investieren.

