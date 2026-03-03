DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8200 +1,2%Nas22.517 -1,0%Bitcoin59.146 +0,5%Euro1,1623 +0,1%Öl83,85 +2,3%Gold5.166 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg: DAX vor Stabilisierung -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Conti hat Marge im Blick -- CrowdStrike im Fokus
Top News
Talfahrt der Redcare Pharmacy-Aktie beschleunigt: Online-Apotheke stellt sich auf moderateres Wachstum ein Talfahrt der Redcare Pharmacy-Aktie beschleunigt: Online-Apotheke stellt sich auf moderateres Wachstum ein
So investieren Hedgefonds in Börsentrends So investieren Hedgefonds in Börsentrends
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KORREKTUR: Bilfinger will weiter profitabel wachsen - Dividende deutlich erhöht

04.03.26 08:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
107,60 EUR -2,00 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(In der um 07.00 Uhr gesendeten Meldung "Bilfinger will weiter profitabel wachsen - Dividende deutlich erhöht" muss es im 1. Satz des 2. Absatzes korrekt "um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr heißen" und nicht "um 17 Prozent". Um 17 Prozent kletterte das EBITA im 4. Quartal. Es folgt die korrigierte Fassung.)

Wer­bung

Bilfinger will weiter profitabel wachsen - Dividende deutlich erhöht

DOW JONES--Bilfinger hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Auftragseingang, Umsatz, operativen Gewinn sowie Marge gesteigert und die Erwartungen des Marktes leicht übertroffen. Der Industriedienstleister aus Mannheim will auch 2026 profitabel wachsen. Die Aktionäre sollen 2,80 Euro Dividende erhalten - 40 Cent mehr als im Jahr zuvor.

Bilfinger steigerte den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA), der die Messgröße für seine operative Leistungsfähigkeit darstellt, um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 299 Millionen Euro, wie er am Morgen mitteilte. Bei einem Umsatz von 5,4 (Vorjahr: 5,0) Milliarden Euro ergibt sich eine EBITA-Marge von 5,5 (Vorjahr: 5,2) Prozent. Sie lag damit im prognostizierten Zielkorridor von 5,4 bis 5,6 Prozent und über der Markterwartung von 5,4 Prozent.

Positiv entwickelte sich die Nachfrage in den Branchen Energie, Pharma und Biopharma sowie Öl und Gas. In der Chemie und Petrochemie bleibe die Lage "herausfordernd", erklärte Bilfinger, vor allem in Europa. Der Auftragseingang kletterte um 6 Prozent auf 5,68 Milliarden Euro.

Wer­bung

Analysten hatten im Konsens mit 295 Millionen Euro EBITA und 5,42 Milliarden Euro Umsatz gerechnet. Der Konzerngewinn sank steuerbedingt um 2 Prozent auf 176 Millionen Euro.

2026 plant Bilfinger mit Umsätzen zwischen 5,4 und 5,9 Milliarden Euro, einer EBITA-Marge von 5,8 bis 6,2 Prozent sowie einem Free Cashflow von 250 bis 300 Millionen Euro.

Der Industriedienstleister hat sich vorgenommen, das jährliche Umsatzwachstum bis 2030 auf 8 bis 10 Prozent zu beschleunigen und die EBITA-Marge auf 8 bis 9 Prozent zu heben. Diese auf dem Kapitalmarkttag im Dezember verkündeten Ziele wurden bestätigt.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 02:37 ET (07:37 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bilfinger

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bilfinger

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bilfinger SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
30.01.2026Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
03.12.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
03.12.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
28.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
03.12.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
28.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.12.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
03.12.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
17.11.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
13.11.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2018Bilfinger SE SellUBS AG
06.06.2018Bilfinger SE SellUBS AG
15.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
03.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
16.11.2017Bilfinger SE SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bilfinger SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen