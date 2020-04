KORREKTUR: BP rutscht im ersten Quartal tief in die roten Zahlen

(In der um 09.21 Uhr gesendeten Meldung "BP rutscht im ersten Quartal tief in die roten Zahlen" muss es im letzten Satz korrekt heißen: "BP hebt die Quartalsdividende auf 10,50 Cent von 10,25 Cent je Aktie an", und nicht, dass BP die Quartalsdividende von 10,25 Cent beibehält. Es folgt die korrigierte Fassung.)

BP rutscht im ersten Quartal tief in die roten Zahlen

Von Giulia Petroni

LONDON (Dow Jones)--Die schwache Nachfrage und der fallende Ölpreis haben BP im ersten Quartal zu schaffen gemacht. Der Ölkonzern verbuchte einen Milliardenverlust und sieht die Förderung im zweiten Quartal weiter im Rückwärtsgang.

BP verbuchte einen Nettoverlust von 4,37 Milliarden US-Dollar nach einem Gewinn von 2,93 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn, die zentrale Steuerungskennziffer des Konzerns, fiel auf 800 Millionen Dollar. Analysten hatten mit 710 Millionen gerechnet. Der Umsatz sank auf 59,54 von 67,4 Milliarden Dollar.

Die Produktion sank um 2,9 Prozent auf 2,58 Millionen Barrel Öl am Tag. Im Explorations- und Fördergeschäft ging der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern auf 1,02 von 2,88 Milliarden Dollar zurück.

BP hebt die Quartalsdividende auf 10,50 Cent von 10,25 Cent je Aktie an.

