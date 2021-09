KORREKTUR: Bund reduziert Emissionsplanung 4. Quartal um 4 auf 104 Mrd EUR

In dem um 10.00 Uhr gesendeten Bericht zur Emissionsplanung des Bundes muss es im vorletzten Satz korrekt lauten:

Mit der für das vierte Quartal aktualisierten Planung beläuft sich das Gesamtemissionsvolumen 2021 auf 463,0 Milliarden Euro - 0,5 Milliarden mehr (NICHT: weniger) als im Dezember 2020 avisiert.

Nachfolgend eine korrigierte Fassung:

Bund reduziert Emissionsplanung 4. Quartal um 4 auf 104 Mrd EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund verringert die Schuldenaufnahme im vierten Quartal gegenüber der ursprünglichen im Dezember 2020 veröffentlichten Jahresvorausschau um 4,0 auf 104 Milliarden Euro. Davon betrifft 1 Milliarde den Kapitalmarkt, also Anleihen mit Laufzeiten ab zwei Jahren, und 3 Milliarden Euro den Geldmarkt mit kürzeren Laufzeiten, wie die Finanzagentur am Dienstag mitteilte.

Im einzelnen werden 15-jährige Bundesanleihen am 27. Oktober und am 24. November lediglich um je 2,0 statt um 2,5 Milliarden Euro aufgestockt. Außerdem wird das Volumen der für den 22. November 2021 vorgesehenen Neuemission einer 12-monatigen unverzinslichen Schatzanweisung ebenso von 4,0 auf 3,0 Milliarden Euro reduziert wie die für den 29. November beabsichtigte Aufstockung der unverzinslichen Schatzanweisung mit Fälligkeit im Juni 2022 (6-monatige Restlaufzeit). Ebenfalls von 4,0 auf 3,0 Milliarden Euro sinkt das Neuemissionsvolumen einer am 13. Dezember vorgesehenen 12-monatigen unverzinslichen Schatzanweisung.

Mit der für das vierte Quartal aktualisierten Planung beläuft sich das Gesamtemissionsvolumen 2021 auf 463,0 Milliarden Euro - 0,5 Milliarden mehr als im Dezember 2020 avisiert. Die Jahresvorausschau der Emissionsplanung für das Jahr 2022 wird im Dezember 2021 veröffentlicht.

