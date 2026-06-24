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KORREKTUR: Bundesregierung hofft auf U-Boot-Deal zum Nato-Gipfel

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(Im letzten Satz muss es heißen "100 Milliarden kanadische Dollar".)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hofft darauf, die Rüstungskooperation mit Kanada zum Nato-Gipfel mit dem Abschluss eines milliardenschweren U-Boot-Geschäfts deutlich vertiefen zu können. "Wenn es gelingt, dann wird das Kanada an uns für Jahrzehnte binden", hieß es einen Tag vor Beginn des Gipfels aus deutschen Regierungskreisen. "Das wäre ein sehr guter Startpunkt für eine strategische Zusammenarbeit." Und es wäre "ein sehr gutes Signal", wenn eine solche Entscheidung "im Kontext" des Nato-Gipfels kommuniziert würde. Das Spitzentreffen beginnt am Dienstag in der türkischen Hauptstadt Ankara.

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Kanada plant den Kauf von bis zu zwölf U-Booten. Der Kieler Marineschiffbauer TKMS konkurriert mit der südkoreanischen Werft Hanwha Ocean um den Milliardenauftrag. Zum genauen Volumen machen weder Kanada noch TKMS Angaben. Nach Berichten kanadischer Medien könnte es inklusive Wartung und Betrieb für die nächsten Jahrzehnte um rund 100 Milliarden kanadische Dollar (rund 62 Mrd. Euro) gehen./mfi/DP/mis

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14.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
12.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
28.04.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
03.03.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research